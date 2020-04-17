中聯辦：兩辦非基本法指一般意義上中央政府所屬各部門　有權對港事務發聲

港澳辦和中聯辦日前就立法會內務委員會仍未選出正副主席一事，點名譴責主持會議的公民黨郭榮鏗，遭民主派批評是干預香港事務。中聯辦今日再發稿指回應傳媒四條提問，強調中央對港工作部門依據中央授權履行職責，有權力也有責任對香港事務發言發聲，社會少數人提出所謂中央干預香港內部事務之說，完全是對基本法的歪曲。

中聯辦四條問題如下：

一、「兩辦發言人日前譴責部分議員癱瘓立法會內委會，反對派提出兩辦無權干預立法會運作，違反《基本法》第22條」的看法？

中聯辦發言人指，中央對港實行「一國兩制」、「港人治港」、高度自治，但高度自治並非完全自治，特區享有的高度自治權，包括立法權，均來源於中央授權。強調兩辦是中央授權專責處理香港事務機構，不是基本法第22條所指的一般意義上的「中央人民政府所屬各部門」，有權代表中央，就涉及中央與特區關係事務、基本法正確實施、政治體制正常運作和社會整體利益等重大問題，行使監督權，關注並表明嚴正態度。

中聯辦強調，這不僅是履職盡責的需要，也是憲法和基本法賦予的權力，「否則這兩個機構如何推動“一國兩制”在香港貫徹落實？」。聲明指，「兩辦」就立法會無法正常運作發聲，其正當性、合法性毋庸置疑。少數法律專業人士，完全了解這邏輯，卻拿第22條指責兩辦發聲，是對基本法故意曲解，也是對民意刻意誤導。



二、對媒體評論，郭榮鏗主持內委會主席選舉蓄意拖延阻撓，導致內委會長達半年仍無法選出主席，是嚴重的濫用權力；但也有人辯稱並不違背議事規則的看法？

中聯辦認為，這種肆意「拉布」顯然違反議事規則，有違內務守則主持選舉的規定，指郭榮鏗的刻意濫權，造成內委會停擺，嚴重阻礙立法會依據基本法履行職能，已經違背其就職時關於擁護基本法、效忠香港特區的誓言，更可能涉嫌觸犯公職人員行為失當罪。



三、對近日某西方媒體引述不願透露姓名法官表示，香港司法系統面臨日益嚴重的壓迫的看法？

中聯辦回應指，中央和內地充分尊重基本法賦予香港獨立的司法權和終審權，從未干預法院對案件審判。如有人或媒體再惡意炒作那些毫無事實根據的話題，只能理解為是別有用心，惟恐天下不亂。

四、特首日前說，中央對內委會癱瘓表態發聲，完全理所當然，有立法會議員要求外國政府制裁香港，才是“赤裸裸的干預”。請問您對此如何看？

中聯辦表明，完全贊同林鄭月娥的說法，指「修例風波」發生後，香港一些政治人物頻頻到外國「告洋狀」，「乞求」外國政府或議會干預香港內部事務、制裁香港，形容是赤裸裸出賣香港和國家利益、毫無國家觀念和民族尊嚴的行徑，已經突破「一國兩制」底線，是禍國亂港行為。

聲明指，從政者效忠自己國家，是基本政治倫理。強調立法會議員宣誓時曾表明「擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法，效忠中華人民共和國香港特別行政區」，但部分議員卻公然勾結外部勢力，出賣香港和國家的利益來撈取政治本錢，呼籲那些顛倒黑白、內外勾結的政客，不要再為一己私利損害香港整體利益、危害國家安全，否則，最終總要為自己的行為「埋單」。

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責任編輯：李淇