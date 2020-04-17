【人美心善】瑞典35歲王妃自願到醫院工作　負責打掃下廚支援醫護人員

▲ 瑞典35歲王妃自願到醫院工作，負責打掃、下廚等等。

新冠肺炎肆虐全球，當中瑞典死亡人數急升，截至周三確診個案12,540宗，死亡人數已達1,203人。當地醫療系統工作量龐大，瑞典王子Carl Philip的妻子Princess Sofia自願進入醫院工作，望紓緩醫護人員的壓力！

自願做義工望紓緩龐大工作量

瑞典王室在本週三（15日）發出聲明，指Princess Sofia是自願到醫院做義工，希望紓緩醫院健康照顧方面的龐大工作量。她近日完成為期3日的醫務工作者短期培訓，並進入斯德哥爾摩的Sophiahemmet醫院支援，協助醫護人員。在她上班的第一天，她綁起俐落的馬尾，與醫院的同仁穿著制服，一同會見傳媒。

該醫院的發言人 Pia Hultkrantz表示，目前該醫院並沒有任何新冠肺炎確診案例，因此Princess Sofia以及其他義工並不會直接接觸到患者。她的主要工作為協助消毒醫院器材，以及在廚房幫忙下廚和打掃及清潔醫院，以支援醫護人員。因為新冠肺炎的關係，不少醫護人員都忙得不可開交，該醫院發布了緊急線上訓練課程，每星期有至有80人上課後投入服務。

曾創立慈善組織協助弱勢兒童

35歲的Princess Sofia曾是一名時尚模特兒，2015年嫁給瑞典王子Carl Philip，育有兩子。

▲ 二人結婚的情景猶如童話中的畫面。（圖片來源：AFP）

Princess Sofia人美心善，過去已經與朋友創立慈善組織，長期協助南非弱勢兒童改善生活。又成立「The Prince Carl Philip and Princess Sofia Foundation」防止校園霸凌，希望可以幫助兒童與青少年做自己，免受惡言或暴力對待。

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責任編輯：陳珈希