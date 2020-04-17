【防疫抗疫基金】港府逾10億元支援旅遊業　料計劃設立4至6周後發放首筆津貼

▲ 新冠肺炎疫情令旅遊業首當其衝受到重創。（程志遠攝）

港府於第二輪防疫抗疫基金中，對旅行代理商﹑其職員﹑主業主業為持證導遊及領隊的自由作業者、酒店、郵輪碼頭和郵輪公司，以及旅遊巴司法提供財政支援。當局指，所需資助的總金額約為10.7億元，預計可在各計劃設立約4至6周後，向提交了申請資料的申請者開始發放首筆津貼。

當局又稱，今年2月及3月共有18艘郵輪航次取消，牽涉13間郵輪公司；至今年8月31日，會有額外62艘郵輪航次，如屆時出入境服務仍然暫停，有關航次將會取消，令全年整體訪港郵輪航次下跌約4成。

▲ 郵輪業務同樣受挫。（經濟日報資料圖片）

港府第二輪防疫抗疫基金支援旅遊業詳情：

1）向每間持牌旅行代理商提供現金津貼，由2萬元至20萬元元不等，預計約1,730 間旅行代理商受惠，總承擔額為6,100萬元。

職員數目 現金津貼額（元） < 5 2萬 ≧ 5 – < 20 50萬 ≧ 20 – < 50 100萬 ≧ 50 20萬

2）向每名旅行代理商職員及主業為持證導遊及領隊的自由作業者提供每月5,000元津貼，為期6個月，預計約2.6萬名人受惠，總承擔額為7.9億元。

3）向每間持牌酒店發放最高40萬元的現金津貼，預計約300間酒店受惠，總承擔額為1.15億元。

房間數目 現金津貼額（元） 1 – 100 30萬 101或以上 40萬

4）向每名旅遊服務巴士司機發放一次過1萬元津貼，預計約9,300名司機受惠，總承擔額為9,300萬元。

5）為啟德郵輪碼頭提供為期6個月的每月固定租金及管理費寬免，總承擔額為600萬元。

6）向郵輪公司就在入境服務暫停期間取消相關航次的泊位訂金提供退款，前提是有關郵輪公司需在2021年5月31日或之前，為未來於啟德郵輪碼頭和海運碼頭的郵輪航次作出任何日期的預訂，總承擔額為500萬元。

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記者：陳曉瑩