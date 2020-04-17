涉6年間非禮同床年幼女兒 　42歲清潔散工認非禮候判

▲ 被告於區域法院承認3項非禮罪，還押至5月29日判刑。（經濟日報資料圖片）

依賴綜緩為生的42歲清潔散工，涉於6年間在家中3度非禮同床而睡的親生女兒，受害女童首次被非禮時年僅5歲。學校社工與女童討論性話題時，發現她平日與被告同睡一張床，追問下揭發事件。涉案清潔工今（17日）於區域法院承認3項非禮罪，還押至5月29日判刑，期間索取被告的心理報告及女童的創傷報告。

被告為42歲清潔散工，承認3項非禮罪，控罪指他於2012至2013年某天、2015至2017年某天及2019年7月1日，於寓所猥褻侵犯女童X，女童當時年約5歲、9歲及11歲。

代表律師求情指，被告月入4,500元，每月領取綜緩1.4萬元。1999年被告與內地女子結婚，兩人現育有4名子女，包括18歲患有自閉症的長子及1歲女嬰，X為家中次女，現年12歲，案發時與被告睡在家中碌架床的下格，而長子則睡在上格。代表律師指，被告因要照顧X及患自閉症的長子而承受壓力才犯案。

案情指，2013年起當時5歲的X於學校有社工跟進。2019年某日，社工跟已當時約9歲的X討論有關性的話題，X提及平日仍與父親同睡一張床，社工向被告及X的母親建議分床。至2019年7月18日，社工追問被告，被告仍迴避問題，社工繼續追問X有否與父親同床，X才透露自幼稚園開始被性侵，同日報警處理。

據X透露，2012至2013年間某天，X的母親正在煮飯，5歲的X坐在床上，被告進入房間後鎖門，脫去X褲子非禮其下體達5分鐘。

及至2015至2017年某天下午，當時只有被告與9歲的X在家中，X躺於床上，遭被告非禮其下體4至5分鐘，直至被告長子回家。

最後一次案發日期為2019年7月1日，11歲的X與被告同睡時，被告突然伸手入其褲子內非禮其下體，X感憤怒並喝止被告，其後向母親要求分房睡覺；警誡下，被告否認犯案。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：林欣樂