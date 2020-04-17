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林鄭到訪社署指三月起申請綜援個案上升　有職員拿林鄭《署長隨筆》索簽名

政治 21:53 2020/04/17

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

林鄭月娥探訪社會福利署位於將軍澳的社會保障辦事處，為近月在疫情下處理大量社會保障計劃申請和查詢的社署人員打氣。圖示林鄭月娥應一名同事的要求，在她早年的著作《署長隨筆》上簽名。(政府新聞處)

特首林鄭月娥今日（17日）到社會福利署（社署）位於將軍澳的社會保障辦事處，了解近月疫情下，社署人員處理大量社會保障計劃申請和查詢的工作，更指自三月初申請個案有上趨勢。

林鄭指，過去數月疫情嚴重影響香港各行各業，很多家庭和個人的經濟陷入困境，各項社會保障計劃，包括綜援和長者生活津貼正好發揮「社會安全網」的功能。

她又感謝社署人員努力不懈應對沉重工作，指政府上周已公布「防疫抗疫基金」第二輪及其他相關措施，涉及1,375億元，其中包括放寬申請綜援的資產限額一倍，為期六個月，相信署方會採取相應措施支援同事，調配人手和增加額外員工，整合工作流程和簡化工序等，以應付可能進一步增加的工作量，亦讓部門加快處理申請。

林鄭月娥在2003年沙士期間曾擔任社署署長，她在探訪期間，有社署職員就拿出一本她早年的著作《署長隨筆》索取簽名。林鄭又稱，自己對社署同事在艱難時刻發揮為民解困的精神引以為傲，鼓勵他們繼續以同理心，協助有需要市民申請社會保障，渡過難關。

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責任編輯：李淇

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