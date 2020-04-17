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立法會審1375億元防疫基金　加會至晚上11時半

政治 21:55 2020/04/17

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

陳健波因應基金的逼切性，宣布加開會議至晚上11時半。（程志遠攝））

立法會財務委員會今日（17日）審議1375億元第二輪防疫抗疫基金，會議由早上9時開始，但審議多小時仍未表決，主席陳健波宣布，基於議案迫切性而加開2小時會議，會議將會舉行至晚上11時半。

今日原訂有10小時的會議時間，但按目前進度仍然未能夠進入表決，所以陳健波於晚上8時提出加會建議，於原訂晚上9時半結束會議後，加開一節兩小時會議至11時半，假如今晚仍然未能完成審議，將在明早9時召開4小時會議討論防疫抗疫基金。

記者：陳宛彤

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