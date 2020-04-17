開會11小時未表決 立法會明天續審1375億元防疫基金

▲ 陳健波因應基金的逼切性，宣布加開會議至晚上11時半。（程志遠攝））

立法會財務委員會今日（17日）審議1375億元第二輪防疫抗疫基金，會議由早上9時開始，但審議多小時仍未表決，會議於晚上11時結束，將於明早繼續。

▲ 會議於晚上11時結束，將於明早繼續。（程志遠攝）

今日原訂有10小時的會議時間，但按進度未能夠進入表決程序，所以主席陳健波於晚上8時提出加會建議，於原訂晚上9時半結束會議後，加開一節兩小時會議至11時半。

不過會議到晚上11時仍無望進行表決，陳健波宣布會議結束，並在明早9時召開4小時會議繼續討論防疫抗疫基金。

記者：陳宛彤