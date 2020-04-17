開會11小時未表決 立法會明天續審1375億元防疫基金 政治 23:17 2020/04/17 分享： 熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向 ▲ 陳健波因應基金的逼切性，宣布加開會議至晚上11時半。（程志遠攝）） 立法會財務委員會今日（17日）審議1375億元第二輪防疫抗疫基金，會議由早上9時開始，但審議多小時仍未表決，會議於晚上11時結束，將於明早繼續。 ▲ 會議於晚上11時結束，將於明早繼續。（程志遠攝） 今日原訂有10小時的會議時間，但按進度未能夠進入表決程序，所以主席陳健波於晚上8時提出加會建議，於原訂晚上9時半結束會議後，加開一節兩小時會議至11時半。 不過會議到晚上11時仍無望進行表決，陳健波宣布會議結束，並在明早9時召開4小時會議繼續討論防疫抗疫基金。 記者：陳宛彤 相關文章 【防疫抗疫基金】張建宗：基金急市民所急極為重要 盼議員盡快通過撥款 10:49 2020/04/17 【防疫抗疫基金】張建宗：基金急市民所急極為重要 盼議員盡快通過撥款 【防疫抗疫基金】民主派議員稱措施未有惠及失業人士 張建宗：放寬綜援可為他們帶來「及時雨」 11:58 2020/04/17 【防疫抗疫基金】民主派議員稱措施未有惠及失業人士 張建宗：放寬綜援可為他們帶來「及時雨」 【防疫抗疫基金】建制派議憂措施令65歲以上僱員成解僱對象 張建宗承認權宜之計盼市民包容 12:33 2020/04/17 【防疫抗疫基金】建制派議憂措施令65歲以上僱員成解僱對象 張建宗承認權宜之計盼市民包容 【防疫抗疫基金】保就業計劃5月底前可申請 僱主需簽承諾書 15:23 2020/04/17 【防疫抗疫基金】保就業計劃5月底前可申請 僱主需簽承諾書 【新冠肺炎】冀防疫基金撥款盡快在財會通過 民建聯稱已準備長期作戰 17:55 2020/04/17 【新冠肺炎】冀防疫基金撥款盡快在財會通過 民建聯稱已準備長期作戰 【抗疫基金】工聯會呼籲財會盡快通過基金 未來應設失業援助金 18:53 2020/04/17 【抗疫基金】工聯會呼籲財會盡快通過基金 未來應設失業援助金 陳健波 立法會