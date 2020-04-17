【新冠肺炎】本港空手道代表曾綺婷留醫29日後康復出院：最想食漢堡包

▲ 香港空手道運動員曾綺婷留院治療29日後，今日（17日）中午康復出院。（體育fb圖片）

香港空手道運動員曾綺婷3月中確診新冠肺炎，留院治療29日後，今日（17日）中午康復出院，並返回體育學院宿舍。她透過香港體育學院社交媒體發布影片，表示會在體院宿舍繼續進行自我隔離，有信心在2星期內回復狀態，並感謝醫護人員和院友的照顧。

體院傍晚在Facebook上載短片，宣布曾綺婷已經出院。曾綺婷在影片中透露3月13及15日的病毒測試皆呈陰性，故院方故批准她離院。她指目前心情很開心，特別是離開醫院一刻，因為有一段時間未聞過新鮮空氣、未見過車、未見過人，所有事對她來說都很新鮮。

【新冠肺炎】體院3名空手道運動員相繼確診 宣布3月25日起對外隔離兩周

她又指，雖現時身體狀態已回復不少，但仍要在體院宿舍自我隔離一段時間，避免與外界接觸，希望先跑下步，再重新投入訓練，相信一兩星期後可回復狀態，目前最想食漢堡包。

曾綺婷又感謝家人、朋友們、送餐及物資的有心人，還有在威爾斯醫院及大埔那打素醫院，照顧過她的醫護人員，指因病親身感受到醫護工作艱辛，雖然在醫院好悶，但認識了一班院友，一同共患難成為好朋友，亦令她感受到在「疫」境中互相扶持的重要。她又祝願其他確診的隊友和教練都可以早日康復。

【新冠肺炎】本港空手道代表李振豪確診新冠肺炎 fb撰文稱肺部無花身體狀況良好

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：陳子謙