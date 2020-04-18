【新冠肺炎】教育局未確定學期完結前能否復課　會與校方討論初期上半日課的可行性

▲ 教育局局長楊潤雄稱暫未有確實復課日，將視乎疫情及學校準備情況。（資料圖片）

港府早前宣布中學文憑試將於下周五（24日）正式開考，教育局局長楊潤雄表示，約9成試場的考生座位距離均達1.8米，防疫距離安全，呼籲考生放心；他又指現時暫未有確實復課日，將視乎疫情及學校準備情況。

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楊潤雄今早（18日）出席電台節目時指，教育局昨日開始向考生發放新一張的准考證，學校亦有為考生進行輔導在疫情下應付考試的心情。在進入考場時，考生時需要量度體溫和提交健康申報，如體溫超過38度發燒則不能入場。他稱對考生有信心不會作出欺瞞行為，若當局局發現有瞞騙將影響該考生成續，呼籲考生無謂冒險。

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至於試場內位置距離方面，他指出，約成試場的考生座位距離均達1.8米，但由於聆聽考試需要遷就相關儀器，放置座位方法與考筆試情況有不同；試場的洗手間安排亦要流暢，當局會繼續到試場視察，確保環境安全。

為配合文憑試開考，他透露指，政府昨日已向各部門公務員發信，安排公務員在文憑試期間安排彈性上班，避開考生到試場的時間；他又再次呼籲社會要支持考生，考試期間安排僱員彈性上班。

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被問到何時復課，他重申復課和文憑試考試是兩回事，因考試在社交接觸上風險較低，強調現時暫未有確實復課日，將視乎疫情及學校準備情況，考慮安排分階段復課，料由高年級中學生優先復課，但局方若一旦決定復課，會有足夠時間讓學校準備。 他稱有建議復課時可分為上下午班，但他認為運作上可能有困難，因教師人手有限，初步可能會上半日課，並繼續與校方商討。

他在節目後表示，距離正常的完結學期仍有三個月時間，現階段不需設一個死線日期來作最後的決定；而分階段復課是一個共識，初步想法是由高年級先復課 。對於有建議指復課可分為上下午班，但他認為運作上可能有困難，因為教師人手有限，初步可能會上半日課，並繼續與校方商討。

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責任編輯：郭詩詩