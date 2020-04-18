【港產口罩供應】BFE達99%+PFE達95%　Mask Lab 4月18日12時預售午夜藍口罩【內附預訂詳情】

▲ Mask Lab 4月18日12時預售午夜藍口罩

新冠肺炎疫情持續，全民一罩難求。Mask Lab昨日（17日）在Facebook公布於今日(4月18日)再開放預售口罩，每人限購2盒，每盒50個口罩，售$128。

Mask Lab公佈，是次MaskLab. x you是與本地品牌的聯乘企劃。企劃將與不同本地品牌合作，策略性地提供更多地區的取貨點，鼓勵客人到店消費，支持一眾本地品牌。企劃將在首輪推出與6間商戶的聯乘特別版，每款聯乘小店的包裝上都有自己的設計，在疫情中添加色彩，網站中亦會分享店舖的理念為疫情中的香港打氣。同時亦希望大家到店取貨時留店消費，大大力支持本地品牌。

首輪聯乘將於今日4月18日中午12點同步開始預售，三層防護口罩 $128盒/50個, 口罩為午夜藍色配以橙色棉繩聯乘的口罩，不用運費，限購2盒，收到出貨通知才到自取點取貨，預計取貨期為5月中旬至6月下旬，以下單次序安排發貨。

Mask Lab 又提醒，為免影響商戶日常運作，如在購買或生產期間有任何疑問請聯絡Mask Lab HK，收到取貨通知時請於14天內到打印電子收據到自取點取貨以免阻礙商戶正常運作，14天過後將視作放棄論，取貨亦請自備購物袋。請留意各店營業時間有可能不同或有更改，請留意各品牌的社交平台。

三層防護午夜藍色口罩

Mask Lab口罩規格為3層過濾口罩，中層濾棉達BFE>99%及PFE >95%。他們的口罩將會以午夜藍設計配合橙色掛衣棉繩，能有保護作用同時也能保持時尚。

Mask Lab口罩預售詳情

時間：4月18日中午12時

數量：每人限購2盒

口罩規格：3層過濾口罩，中層濾棉達BFE>99%及PFE >95%

預訂方法：於官網預訂

(網址：https://bit.ly/2XFLsv0 )

付款安排：信用卡 （Visa， Master）

廠房達至ISO8水平

Mask Lab口罩工廠位於荃灣，面積超過5千多尺，他們表示工廠的無塵實驗室的微粒收取樣本合格，更達至ISO8的要求水平，相等於10萬級無塵車間，當中包括4條全自動口罩生產線，風淋消毒房，貨物出入緩衝區以及存倉區。

【新冠肺炎】理大檢測6個產地兒童口罩 印尼口罩過濾率僅得12%【附美日韓台越南印尼口罩結果】

【口罩供應】海關再檢獲4款口罩含菌超標 來自東南亞及西亞國家

【口罩供應】一田eShop售理的及韓國口罩套裝 4個步驟買KF94及中小童口罩

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

責任編輯：林卓昕