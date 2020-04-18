【新冠肺炎】高拔陞稱N95口罩供應緊張　醫管局已研消毒重用口罩可行性　

▲ 醫院管理局行政總裁高拔陞表示，當局已與本地大學研究消毒重用口罩的可行性。（資料圖片）

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，至今已累計病例1022宗。醫院管理局行政總裁高拔陞表示，醫院會因應確診數字下降，陸續恢復部分非緊急服務； 另外當局已與本地大學研究消毒重用口罩的可行性。

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高拔陞今日（18日）出席電台節目時表示，若香港每日確診個案數目再下跌，局方就會恢復部分早前暫緩的非緊急服務。他指出現時醫管局隔離病床供應充足，但相信病毒短時間內不會消失。他又指，局方已改善保護裝備，在感染控制上亦更有經驗，可以應對新常態，包括調節醫院內人流控制、程序，以及感染控制措施等。

高拔陞又對受疫情影響，向需要更改治療日期的病人致歉，局方盡量不會影響癌症病人或緊急手術的個案，並按緩急先後處理每宗個案；在新常態下，醫管局會多利用資訊科技、透過手機應用程式與病人聯絡，亦會加快研究視像診症等的可行性。

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至於醫管局昨日公布防護裝備可使用2個月，高拔陞表示， 隨著內地復工復產，醫護裝備供應已回升，但N95口罩的供應仍然緊張，當局已與本港幾間大學研究重用口罩的可行性。他說，技術上可行都要實際可行才會做，需要了解口罩在消毒情況下，如何解決消毒重用的口罩物料不會變形、完成消毒的口罩後要交回同一人使用，在消毒後如何辨別，以及如果交予其他人使用的感染風險等問題。

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責任編輯：郭詩詩