【新冠肺炎】范鴻齡讚揚醫護人員抗疫表現　醫管局無權指醫護罷工「就此算數」

▲ 醫管局主席范鴻齡表示，對於公立醫院醫護人員的抗疫表現引以為傲。（資料圖片）

新冠肺炎疫情未退，在疫情爆發初期，醫護人員要求港府加強口岸的入境措施，以減少輸入個案，當時醫護人也不滿防護裝備不足，擔心引起醫療系統崩潰，引發醫護罷工抗議港府防疫措施不足。醫管局主席范鴻齡今日（18日）出席商台節目時提到2月初有醫護罷工，要求政府「全面封關」，形容是相當嚴重，指會引起病人權益受損，醫管局管理層必須根據法律及人事守則跟進。

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范鴻齡讚揚醫護人員的抗疫表現，他表示作為醫管局主席是引以為傲，不過提到２月初超過7000名醫護罷工行動，他表示醫管局是有規有矩的公營機構，如有任何市民對局方決策不滿，都可以尋求司法覆核，因此任何醫管局管理層都無權說事件「就此算數」，亦沒有人可以說事件要從嚴處理，強調必須按既定機制，不偏不倚、合情、合理、合法看待每宗個案。

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醫管局絕不接受醫護罷工 員工陣線：強烈抗議

▲ 醫管局員工陣線在2月初發起罷工，抗議港府不封關，令本港輸入個案增加。（資料圖片）

范鴻齡又引述有立法會議員指，有病人因醫護罷工而被延遲治療，引致病情惡化，打算要追究，甚至講出了涉事醫護的姓名，但局方至今未接獲正式投訴，只收到口頭通知。至於具體罰則，他表示現時在這方面仍是「白紙一張」，但相信明白醫管局的同事，不會因為這件事而影響士氣。

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