【防疫抗疫基金】財委會通過1375億元第二輪防疫抗疫基金　41票支持﹑22票反對﹑2票棄權

▲ 立法會財委會通過1375億元第二輪防疫抗疫基金。（林宇翔攝）

立法會財委會今（18日）審議政府第二輪防疫抗疫基金1375億元撥款申請，會議持續多個小時，最終在41票支持﹑22票反對﹑2票棄權下，通過撥款。

港府上周加推1375億元第二輪防疫抗疫基金，當中800億元用作「保就業」，為僱主提供工資5成的工資補貼，每名僱員上限9000元，為期6個月，料150萬名僱員受惠。

▲ 撥款在41票支持﹑22票反對﹑2票棄權下，通過撥款。（林宇翔攝）

立法會秘書處文件顯示，多名民主派議員將會提出多項無約束力的臨時動議(俗稱37A)，全部臨時動議在建制派投反對票下，否決動議。

今早會議期間，議會陣線朱凱迪曾提出「中止待續議案」，議案以22票支持﹑42票反對﹑1票棄權, 最終否決中止議案。

會議由昨天早上9時開始，但審議多小時仍未表決，會議於晚上11時結束，並於今早繼續。

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責任編輯：莫稼浩