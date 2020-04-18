【一代宗師】伍晃榮逝世12周年　伍家謙發文悼恩師分享辦公室管理哲學

▲ TVB資深體育主播伍晃榮離世12周年。

前TVB資深體育主播伍晃榮，於4月17日血癌逝世12周年，而同為前TVB體育主播的伍家謙每年都會在社交平台發文悼念，並分享與恩師伍晃榮之間的一件相處小事。

▲ 伍家謙每年都會發文悼念恩師伍晃榮。（經濟日報圖片）

今年，伍家謙就分享當年入職時面試一事：

記得當年面試到尾聲，所有東西都談好了，最後，傾價錢。 伍生：「好嘞，咁你想要幾錢人工？」畢業那年，正值沙士，經濟差到不得了，實在不敢期望太高；說了個我心目中算合理的價錢之後，他瞪著我好一會。然後他說：「我畀xxxxx你。」 他說的數字，比我要求的多了千五元。正當我暗自奇怪之際，他突然說了一句令我更驚奇的話，皆因實在與他於電視上的形象大相逕庭：「挑，啲錢又唔係我嘅。你話如果㩒完你價可以落到我袋嘅話就話啫，唔係嘅話，公司話最多可以畀幾多你咪畀幾多囉！」

▲ 伍家謙分享伍晃榮教授的辦公室哲學。（Facebook圖片）

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後來，伍家謙入職數年後舊事重提，伍晃榮便趁機教授他辦公室管理哲學：

謙仔，如果第日你有機會做管理，記住，出賣自己下屬嘅利益嚟攞credit係好容易，但就一定有反效果；同埋，唔係日日黑起塊面就叫老細呀。

此番說話對當年的伍家謙而言尚未身同感受，但近年他離開了工作13年的TVB新聞部後外闖，並開設了自己的製作公司，涉足於管理工作。而在與年輕同事相處時，他便想起了恩師的一番說話：「等閒不敢造次。」感受甚深。

伍家謙又表示當時年少輕狂，工作輕率粗疏，但被罵就會不服氣，幸好不久後便摸熟了伍晃榮的脾性：罵人就是教授之時；待他心情好時，更可把握機會多加提問，有時連與他吃下午茶和宵夜，他都會為我上課，獲益良多。

▲ 伍晃榮是香港的資深體育新聞主播。（擇自《波係圓o既》一書）

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雖然至今伍晃榮已離世12周年，但伍家謙仍不忘恩師教誨，在每年的4月17日都讓大眾記起：「香港有一位非常出色的體育新聞報道員，他曾經在晚飯時段為大家帶來過無數深刻回憶；他，叫伍晃榮，and he’s a legend.」

伍晃榮是資深體育新聞主播，從事新聞工作40逾年。他憑輕鬆的體育新聞報導手法，深受觀眾愛戴，當中「波係圓嘅」（意即「球是圓的」，指比賽中甚麼賽果也會發生，難以預測）、及「守門員最好嘅朋友係條門柱」（意即「守門員最好的朋友是門柱」）便最為人津津樂道。他亦影響電視新聞界報導體育新聞的方式。

伍晃榮在2005年6月30日正式退休，卻不幸於2008年4月17日，因白血病感染肺炎引致器官衰竭而逝世，終年67歲。

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