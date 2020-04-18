【星二代】自小虎媽利智嚴格教育入讀全美頂尖學府　李連杰細女留家抗疫致抑鬱復發

▲ 李連杰細女留家抗疫致抑鬱復發。

新冠肺炎肆虐全球，市民們都會選擇留家抗疫，減少外出，而李連杰16歲的細女Jada正於美國著名學府Phillips Academy升讀高中，而美國的疫情亦很嚴峻，Jada亦無可避免留家抗疫，而她昨日於IG透露在家隔離期間導致抑鬱症復發，幸好獲專業人士幫助。

李連杰16歲的細女Jada昨日於Instagram貼出個人照，兼配文道：「隔離確實對我的心理健康造成了傷害。我曾經有焦慮和重度抑鬱症的病歷，目前正經歷著非常嚴重的復發，我以為過唔到呢一關，很幸運能夠獲得專業人士幫助。」

▲ 李連杰細女Jada抑鬱症復發。（取自instagram）

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她之後更鼓勵大眾，若因隔離而導致焦慮症不用害怕，她寫道：「我想在這裡跟大家說，如果你遇到類似情況，你並不孤單，好多人都因為要隔離產生焦慮，只要你上網，當中有好多危機熱線或者網站可以幫到你忙，如果你沒有這種情況，請留意你的親人與身邊朋友，並確保佢哋一切正常，因為冇人想獨自經歷這情況。」

▲ 李連杰很著重兩女兒的教育。（取自instagram）

現年16歲的Jada跟胞姊Jane自小在新加坡長大，在當地接受中西方教育，學好中文，新加坡的教育亦出名嚴謹。而媽媽利智亦對女兒的教育非常嚴格。

李連杰更形容她為「非常虎媽」，在大女9個月大時就聘請老師，後來她竟說「教晚了」，在細女未夠6個月大就請老師。李連杰曾解釋：「6個月大的孩子已可以吸收色彩及聲音，你在搖鈴她就會搖頭。」

▲ 李連杰的細女Jada考入全美最頂尖的高中。（取自instagram）

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而Jada甚具音樂天份，11歲時已在新加坡作長笛表演，完成新加坡學業後，Jada跟隨胞姐Jane到美國留學，現就讀美國最著名兼最早開辦的私立寄宿學校Phillips Academy。

1778年創校的Phillips Academy，歷年來孕育出大批傑出人才，包括前美國總統約翰甘迺迪、喬治布殊父子及摩斯電碼發明者薩繆爾摩斯（Samuel Morse）等。

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