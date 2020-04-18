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【防疫抗疫基金】建制派否決朱凱迪提出的「中止待續議案」

政治 12:37 2020/04/18

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

（林宇翔攝）

立法會財務委員會今（18日）開會，審議第二輪防疫抗疫基金，議會陣線朱凱迪提出「中止待續議案」，議案以22票支持﹑42票反對﹑1票棄權﹑最終否決中止議案。會議繼續審議第二輪防疫抗疫基金。

會議上建制派承認，政府防疫抗疫基金方案仍有不足，但強調應該盡快通過撥款，以解市民的燃眉之急。民建聯李慧琼促請，政府盡快設立失業援助金，亦應考慮當疫情穩定後如何盡快重振經濟。經民聯議員林健鋒指，撥款是企業及失業人士的「救命草」，希望有關議員高抬貴手，也要求政府急市民所急。

政務司司長張建宗呼籲議會盡快通過撥款，形容香港現在是五癆七傷，一直希望以急切的方法幫有需要人士。他認為，政府的措施已就疫情後重建工作埋下伏筆，希望培育人才及提升投能，為未來儲彈藥，強調政府處理疫症並不短視。

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責任編輯：莫稼浩

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