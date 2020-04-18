【校園紮營】防疫期間中文大學停課停宿　校友驚見一家大細校園中紮營

▲ 防疫期間大學停課停宿，一家大細於中大草地露營。

新冠肺炎疫情影響之下，全港學校停課，就連學校的宿舍亦停止開放。近日有網民表示，中文大學早前為減低新冠肺炎傳染的風險，建議學生不要回校住宿，卻驚見有一家大細到中文大學的草地露營，引起熱議。

一家大細於書院草地紮營

網民投稿至Facebook專頁「CUHK Secrets」，由照中可見，有懷疑是一家人的群組在書院範圍的草地上設營玩耍。上載者表示：

疫情期間考慮到學生安全，建議本地宿生唔好住宿，但可以任人全家大細係書院範圍露營。

▲ 網民目擊於抗疫停課期間，有人在中文大學紮營。（圖片來源：CUHK Secrets Facebook）

有校友表示中文大學範圍不可以露營，並指出自己曾在百萬大道紮營，到半夜就被保安組勸走。有另一位學生留言，表示曾在中大新亞圓形廣場目擊一群操班大陸口音的人露宿，令他生氣表示「見一次舉報一次」，更附上保安組的電話。

▲ 另外有校友曾舉報在新亞圓形廣場紮營的人。（圖片來源：CUHK Secrets Facebook）

網民質疑保安辦事不力

帖文引來大量學生留言，不少人第一反應都是質問保安在哪、為何沒有阻止等等，有人更提出學校保安只會檢查學生證，卻從來不理會街外人。有校友曾在星期六回校時，遇上幾位在百萬大道高速踩單車的小學生。向保安組查詢後，對方只回覆小朋友是由校友帶回校，令他感到非常無奈：

校友唔係大晒，大學有規矩，唔係你地鍾意做咩都得。

有部分學生笑言如果下年沒有宿舍，可以考慮紮營，又止此處旁邊就是酒吧跟圖書館，位置方便。

翻看中文大學官網上的「山城防疫問與答」網頁，當中寫到為減少同學聚集，降低新冠肺炎傳染的風險，建議本科生及研究生盡量不要返回學生宿舍。有確實需要及充分理由必要返回宿舍的宿生，亦必須事先向所屬院長或舍監提出申請。

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責任編輯：王俊賢