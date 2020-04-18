【海難悲歌】世越號遇難者沉船前最後短訊曝光　把握時間向親人說心底話：我愛妳，對不起

▲ 世越號遇難6周年，遇難者最後的短訊曝光。

在2014年4月16日，南韓發生令一宗震驚全球的「世越號沉沒事故」，造成304人死亡，包括248名師生罹難，悲劇發生至今已過去6年。事故發生的3年後，南韓政府開始啟動打撈船隻事宜，當中發現不少罹難者遺留下來的手機，經過複員後，手機主人生前傳給家人的最後短訊一一曝光，一字一淚，刺痛罹難者家人的心。

綜合南韓媒體報道，在6年前，南韓一艘客輪「世越號」載著476人，包括325名京畿道安山市檀園高中二年級的學生及老師，師生們原本乘船前往濟州島作畢業旅行，沒想到船隻失控發生意外，船上248名師生不幸罹難，葬身海底。在事發時，不少遇難者在等待救援時，以短訊向親人及朋友傳短訊求救，及說出從未說出口的話，有一名兒子向爸爸說「我愛你」，當時爸爸未知道兒子發生事故，7分鐘後開心地回覆「我也愛你」，但手機永遠只會顯示「未讀」的一詞，爸爸知道後，悲傷地回覆「拜託你一定要活著」。

等待救援時發求救短訊

在事發時，有等待救援的學生向家人發求救短訊，「不行，現在船太傾斜了，動不了，走廊也有很多人」及「我現在真的很害怕，我們還活着，拜托你們派人來救救我們。」

說出最後的話

另一名遇難學生在僅餘的時間裡，向姐姐發短信說心底話，

姐姐我愛妳，過去一直沒有好好聽妳的話，對不起，也幫我跟媽媽說一聲我愛她，我要去爸爸哪裡了。

亦有人向媽媽告白，「媽媽，我怕再也沒有機會說，所以先發個短訊，我愛妳」。

想念遇難的兒子 以短訊向他說日常

父母們無法接受失去至親的痛，有一名爸爸在兒子遇難後，仍向兒子生前所用的電話發短信，「過得好嗎？爸爸很愛你。」沒想到，有一天他得到回覆，「我過得很好，要身體健康啊！我愛你」。原來電話號碼的新用戶明白他的喪子之痛，假裝成兒子的角色回覆他，還體貼地說

想起兒子的時候，隨時都可以傳短訊過來。

據報道指，當時因為船長失職及政府救災不力等因素，釀成了南韓歷史上最大的海難。

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責任編輯︰王明芳