【新冠肺炎】醫管局研究穩定確診病人　轉介社區康復隔離設施

▲ 醫管局正研究將情況穩定的患者，轉介至社區的隔離設施等候出院。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情有所緩和，過去六日都錄得單位數幅幅，醫管局主席范鴻齡今日（18日）在商台節目表示，醫管局正研究將情況穩定的新冠肺炎病人，轉到社區康復隔離設施等候出院。

【新冠肺炎】范鴻齡讚揚醫護人員抗疫表現 醫管局無權指醫護罷工「就此算數」

醫管局主席范鴻齡表示，當局正研究選址和營運安排等問題，昨日曾經到過一些設施視察，他表示評估設施是否適合，第一有關設施一定不影響社區安全，否則會令居民會不安心，形容這個是先決條件，第二設計對本身轉介的病人是安全，這個情況需要與專家商量在甚麼情形下才可以轉介過去，而前題是他們不需要醫療服務，萬一他真的需要的話，隨時可以提供得到。

【新冠肺炎】高拔陞稱N95口罩供應緊張 醫管局已研消毒重用口罩可行性

他又表示現時本港的疫情未需要啟動康復隔離設施，但參考外國和新加坡的情況，認為要做好準備，醫管局正計劃一旦香港出現災難式的疫情，病床不能應付下，醫管局有甚麼應對方案。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：伍瑋瑋