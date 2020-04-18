【口罩供應】屈臣氏開售台灣中衛口罩全城瘋搶　黑色蕾絲型格口罩炒至$1200

▲ 台灣中衛口罩全城瘋搶，黑色蕾絲型格口罩炒至$1200。

本港新冠肺炎疫情持續，昨日（17日）突發開賣日本 KOWA 三次元及台灣中衛口罩，再掀起排隊潮。部分人成功購買後更將口罩放上網購平台以炒價出售，更有人以天價$2300兩盒放售，被網民熱烈討論。

日前香港屈臣氏突發開售台灣中衛口罩，大批市民聞訊排隊搶購，不少人都成功以$99.9購入50個裝口罩。不過同日，有網民於fb群組報料，發現已隨即被放上平台拍賣，拍賣者更開出天價炒賣，台灣中衛CSD醫療口罩「酷黑色」50個裝開售$2,300 兩盒，平均每盒$1,150，每個口罩平均價$23。隨後網民更發現，中衛CSDx謝金燕聯名黑色蕾絲限量口罩同樣成為炒賣熱門產品，有人開價$1,200出售一盒10個裝的口罩，平均價達$120一個，惟該款黑色蕾絲口罩於台灣發售時原價只是$119台幣，折合大約$30港幣，平均只是$3一個口罩。

不少網民都熱烈討論，大部分人都無法接受炒價，有人笑問價錢是否「用台幣計？就算係都唔買」，更形容價錢為「痴線」、直言「有價無市」，認為賣家把口罩放至過期都無人問津。

中衛口罩多花款受熱捧

中衛(中國衛材)公司在台灣成立70年，過去中衛多以提供醫療耗材為主，是台灣醫療產業主要供應商，生產過程符合高規格醫療等級，榮獲多項國際認證。中衛除了一般的口罩，更推出彩色系列口罩，官網更稱要「提供給社會健康又有型的衛生罩護」。

就官網所見，單單成人口罩已有炫霓紫、薰衣紫、銀色雪花、青蘋綠等10款顏色，CSD中衛 X ELLE 聯名款口罩、CSD X 謝金燕 姐姐蕾絲口罩，另有3款卡通兒童口罩。

自台灣推出限制令後，台灣口罩一律不出口外銷，因此日前香港屈臣氏突發開售中衛口罩隨即引來熱議。中衛隨後於官方fb發出聲明回應，指中衛已主動與香港經銷造「樂信製藥」聯繫了解事件，「樂信製藥」亦表示是次上架之口罩，是農曆新年前進口的商品。中衛強調不可能也不會違反台灣政府的規定。

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責任編輯：林卓昕