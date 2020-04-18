至少14名泛民今被捕　民主派：拘捕行動是政治上「秋後算帳」

▲ 民主派議員回應警方以組織8月18日同埋10月1號兩次遊行所拘捕之人士。（林宇翔攝）

警方今日（18日）拘捕多名民主派人士，民主派議員回應指，暫時知道有14名民主派今早被捕，批評藉全香港正抗疫之際，港府在做政治上「秋後算帳」的行為。

民主黨主席胡志偉指，政府利用法律上的空子，壓制社會的言論自由，並稱去年反修例818﹑101遊行雖然警方沒有發出不反對通信書，但整個遊行也是相安無事。政府製造寒蟬效應，以政治行為，為社會添煩添亂。

專業議政莫乃光表示，近一星期「兩辦」的言論，以至今日的拘捕行動，明顯令人覺得當中有「協調」，質疑日後有何行動或拘捕議員。

警方今日拘捕多名民主派人士，包括李柱銘、何俊仁、吳靄儀、楊森、單仲偕、黎智英﹑蔡耀昌﹑吳文遠、李卓人、梁國雄、岑子杰、黃浩銘、區諾軒、陳皓桓等已被補，消息指，眾人被捕原因涉組織或參與去年反修例遊行，以涉非法集結，非法遊行等罪名被捕。

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責任編輯：莫稼浩