【新冠肺炎】本港60%患者40歲以下　曾浩輝：新冠病毒是大小通吃

▲ 政府提醒市民仍要保持社交距離，減少聚會。（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情有所緩和，過去六日都錄得單位數增幅，不過政府在社交網站添馬台再提醒市民，新冠肺炎不只是攻擊長者。

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添馬台再由衞生防護中心前總監曾浩輝講解新冠肺炎疫情，對於網上有傳言，新冠肺炎只是老人病，年輕人身壯力健的人士可以不用理會，但數據指出，香港有近46%患者為20至39歲年輕人，約60%患者是40歲以下人士。

▲ 曾浩輝醫生連日來為政府拍攝解講疫情的短片。（添馬台影片截圖）

而年輕人染病死亡的機會率雖然較年紀大的為低，但有一項美國研究發現，近兩成入院的嚴重個案是20至44歲人士，佔深切治療部總個案超過一成，故此年輕人對病毒傳播及疫情的發展起關鍵作用，千萬不可掉以輕心。

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曾浩輝形容新冠病毒是「大小通吃」，絕對不是傷風感冒般，他指出年輕人流動性高，而發病的徵狀不明顯，很容易傳播開去，甚至感染家中的長者。

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責任編輯：伍瑋瑋