【嫻妃憤怒了】胸圍品牌擅用佘詩曼肖像　阿佘怒告侵權：很生氣！

▲ 佘詩曼將告內地胸圍品牌侵權。

內地不時發生藝人被侵權個案，而近年主力在內地發展演藝事業的佘詩曼，最近亦被一內地胸圍品牌盜用肖像扮代言。此事造成對佘詩曼的肖像權及名譽權等侵權行為，於是佘詩曼工作室便發表聲明，並將採取法律行動。

佘詩曼工作室作發出聲明指：「多名網絡用戶在微信及其他多個網絡社交平台上惡意編造，並公開發佈了多篇帶有我方藝人佘詩曼女士本人頭像照片的朋友圈，其中涉及與“KIVIE金薇”輕奢內衣品牌合作代言等虛假信息。」

▲ 佘詩曼被屈代言內地胸圍品牌。（微博圖片）

由於該品牌擅自使用佘詩曼的照片進行改圖，令她「被代言」品牌內衣，藉機從中獲利，故佘詩曼已透過工作室採取法律措施，以追討相關損失。

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佘詩曼亦在個人微博中表示：「很生氣！被欺負了...我沒有代言這品牌，你們不要受騙！」事件引起內地網民關注，有不少人都留言慰問並支持她維權。

佘詩曼近年主力在內地發展，而自2018年在劇集《延禧攻略》中演出嫻妃一角後，於中港台三地爆紅，身價隨即水漲船高，劇集、廣告及商演的邀約更是不停。

▲ 佘詩曼於2018年憑內地劇集《延禧攻略》爆紅。（微博圖片）

有傳她的身價已翻3倍，於社交平台發佈一篇廣告文章大約收費港幣20萬元，相等於未爆紅前的一場活動價格。

據指，現時佘詩曼的廣告價已由港幣300萬元三級跳至1000萬，而普通的商演價則是20分鐘約港幣100萬元，升幅達3倍有多，非常厲害！

▲ 佘詩曼的身價3級跳。（微博圖片）

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而當年接拍《延禧攻略》時，就有傳佘詩曼自降片酬，收價200萬人民幣，較另一女主角吳謹言的片酬低。不過，之後監製于正就指出佘詩曼的片酬是全劇之最，傳聞不攻自破。

劇集出街後，佘詩曼爆紅，名利雙收，可謂是現時內地炙手可熱的一線女明星！

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