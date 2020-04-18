【抗疫神曲】網絡紅人雞丁與「薯片叔叔」出歌齊Rap　籲學生家長一同抗疫

▲ 前財政司長曾俊華聯同雞丁一同推出歌曲《好想返學》。（曾俊華社交平台圖片）

中二生YouTuber「雞丁」又出新歌！雞丁早前改編rap歌歌詞，還拍了MV，其後爆紅網絡，其YouTube頻道更在短短兩周內，由數百個訂閱飆升至逾5萬。前財政司長曾俊華聯同雞丁一同推出歌曲，呼籲現時停課的學生及其家長要一同抗疫。

【雞丁Rap歌】13歲YouTuber雞丁的逆境思維 靠父母一句話樂觀面對Haters抨擊【有片】

曾俊華今日（18日）在社交平台發表一條片段，稱自己與有心人眼見不少學生因停課而心情鬱悶，因此跟13歲的中二學生「雞丁」，一同「夾」了一首名為《好想返學》的歌，製作的目的是希望可以鼓勵現在感覺自己正在困獸鬥的學生和家長們，令到他們可以輕鬆一下。

▲ （曾俊華社交平台圖片）

歌曲中，雞丁表示自己停課期間的生活可以「飲吓可樂、玩吓音樂，生活真係好快樂」、「唔使再返學，終於唔使對住本書日日搏」，但又直言「但好耐無得返學，我好寂寞」；曾俊華在歌尾表示「趁呢段時間自主學習仲有意思」、「疫症算是對大家（市民）一個alarm，大家要calm，一齊承擔」。

【雞丁Rap歌】拍MV改歌詞Rap出少年率真 中二生YouTuber雞丁爆紅：做返自己就ok【有片】

▲ （曾俊華社交平台圖片）

他指出，歌由主要由雞丁編寫，並以Rap的形式唱整首歌，而他自己則負責歌尾的一段獨白。他更稱雞丁寫的作品反映一般同學的心態，歌詞裏面包括不少他們在日常生活中接觸的事物，例如PewDie和Minecraft等等。

【雞丁Rap歌】歌詞召喚陳法拉被女神力讚 YouTuber雞丁講解尷尬回應原因：我太緊張

不少網民在歌曲下留言指歌曲可以唱出學生的心聲，更有網民讚揚曾俊華的唱功，「薯片rap得好過雞丁」、「恭喜樂壇新人薯片叔叔正式出道」。

【新冠肺炎】教育局未確定學期完結前能否復課 會與校方討論初期上半日課的可行性

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：郭詩詩