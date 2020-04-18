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【機場特警】混血童星演吳家樂女兒超搶鏡　 Amanda演逾200廣告兼進軍荷里活【多圖】

娛樂 15:31 2020/04/18

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

《機場特警》裡的小童星黃子恩超搶鏡。

近日無綫正播映劇集《機場特警》，劇中飾演阿緊（吳家樂飾）女兒瞳瞳的小女孩樣子可愛又標緻，原來這位小童星名叫黃子恩（Amanda），今年10歲的她為一名台美混血兒，Amanda於5歲時已經進軍小Model界，至今演出超過200個廣告，兩年前更參演荷里活電影《我的超豪男友》，認真巴閉。

於昨晚(17日)播映的《機場特警》裡，其中一幕講述阿緊（吳家樂飾）與女兒瞳瞳跟老師回面，飾演瞳瞳的黃子恩（Amanda）眼大大，樣子萌爆，這位10歲的台美混血兒盡得父母的優良因子。

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（電視截圖）

跟劇裡的角色一樣，Amanda只懂說國語及英文，現年10歲的她演出經驗豐富，5歲開始已加入小Model行列，曾經演出超過200個廣告，包括海洋公園、Bossini、玩具反斗城等廣告，而Amanda亦出席不少商場活動，更曾與佘詩曼同台亮相，另外Amanda亦演出過2018年上映的荷里活電影《我的超豪男友》，她在戲裡飾演童年版Astrid。

身為台美混血兒的黃子恩樣子甜美。（取自instagram）

曾跟佘詩曼一起出席品牌活動。（取自instagram）

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Amanda有一個大她兩歲的哥哥，兩兄妹感情不錯，媽咪不時於IG分享他們的生活點滴，而黃媽媽亦很努力栽培女兒，Amanda愛唱歌、跳芭蕾舞及彈鋼琴，更曾於中文學校歌唱比賽奪得中年級組第一名，可說是多才多藝。

黃子恩喜愛跳芭蕾舞。（取自instagram）

 

黃子恩演出逾200個廣告。（取自instagram）

不過Amanda去年初隨家人移居到美國費城，而黃媽媽不時都在IG分享Amanda的生活照，

去年黃子恩更學懂游水。（取自instagram）

黃子恩曾演出荷里活電影《我的超豪男友》。

當中她透露Amanda從小對太陽過敏，一曬就會紅腫兼起水泡，惟去年暑假加入了家裡附近的游泳俱樂部，更學曉了游水。她更寫道：「一個暑假參加游泳隊下來，變成小麥色膚色了，以前的旱鴨子，現在自由式，蛙式，仰式和蝴蝶式都沒問題了。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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