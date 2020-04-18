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【屋苑播毒】小朋友於杏花邨平台玩耍突尿急　大媽帶到水渠小便居民喝止不果

健康 13:26 2020/04/18

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

小朋友於杏花邨平台玩耍突尿急，同行大媽竟帶他到水渠小便。

新冠肺炎疫情仍未停止，市民僅記要注意衛生！有杏花邨居民日前在屋苑平台目擊，一名小朋友感到尿急時，懷疑小朋友的嫲嫲帶著他到水渠小便，非常缺德！港大感染及傳染病中心總監何栢良曾表示，糞便尿液有機會播毒。

大媽帶小朋友到水渠小便

有網民在Facebook群組「杏花邨人杏花邨事」上載帖文，指昨日（17日）下午5點半左右，目擊一名操國語的女士，帶著一名身穿黄色衣服的小朋友，在大廈1座後面的水渠小便。發帖人當時嘗試喝止，但被怒目相向，她最終向1座座頭管理員投訴，希望管理處多加留意。她亦提醒村民提高衛生意識，盡公民責任。

不少網民留言責罵，表示如果是邨民，應該知道哪裡有廁所，又指由平台行到商場廁所只是5分鐘距離，直斥涉事人士沒質素。發帖者就回應以他們的行為舉止來看，感覺他們很熟悉環境。其中帶住單車、身穿綠色衣服的小朋友一句：「又要尿啦？」，估計為他們嫲嫲的女人就拖著弟弟直接走到水渠小便。

網民表示圖中右邊的大媽，帶著黃色衣服的小朋友到水渠小便。（圖片來源：杏花邨人杏花邨事Facebook）

有網民留言指出，杏花邨近年多了不少內地人入住。發帖人就提到雖然近年多了內地人搬入，但認為住杏花邨的內地人已是學歷較為高的一群，不理解為何仍有此不雅舉動。

醫生：糞便尿液有機會播毒

港大感染及傳染病中心總監何栢良曾表示，從過往經驗顯示，冠狀病毒病人的尿液及糞便都會帶有大量、可以傳人的冠狀病毒，所以市民外出時應注意個人衞生，尤其是使用公共洗手間時。他提醒市民如廁時注意以下事項：

  • 自備紙巾如廁
  • 使用座廁前須先以消毒紙巾消毒
  • 如廁後應先蓋好廁板後才沖廁
  • 如廁後用梘液及清水徹底清潔雙手

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責任編輯：王俊賢

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