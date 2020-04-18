【防疫抗疫基金】建制派：民主派拉布是玩物喪志　不會支持泛民臨時動議

▲ 建制派「班長」廖長江說，今日只審議民生項目，但民主派議員不惜一切搞政治，玩物喪志，浪費好多時間，對此感到遺憾。（林宇翔攝）

立法會財委會今日繼續審議，第二輪防疫抗疫基金撥款，早上民主派議員曾提出中止待續，但被建制派否決。財會主席陳健波透露，目前收到20項臨時動議。工聯會麥美娟直指，建制派不會支持泛民所提出的臨時動議，並批評這是民主派「拉布」行為。

建制派「班長」廖長江說，今日只審議民生項目，但民主派議員不惜一切搞政治，玩物喪志，浪費好多時間，對此感到遺憾。他說，希望撥款今日內順利通過，令市民可度過難關。

新民黨主席葉劉淑儀說，民主派議員借中聯辦昨日發出的聲明大造文章，曲解基本法，心態等同將香港變為獨立實體。她又指，泛民提出中止待續阻止撥款通過，不符合港人利益，須予以譴責。

經民聯梁美芬指，多個小時的會議中，民主派將撥款高度政治化，談及其他無關的事情，包括將限聚令執法事件形容為政治鬥爭。

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責任編輯：莫稼浩