【死黨變繼父】兒子帶同學回家變愛情丘比特　死黨戀上大20年媽媽奉女成婚變繼父

▲ 日本一名諧星分享，指他16歲時帶同學回家玩，沒想到自己成為月老，幫一名男同學與媽媽拉紅線。

中學時期不少學生放學後無所事事，便會到同學家中玩耍，但日本一位諧星山本龍馬近日在一個電視節目中，分享他因帶男同學回家玩的慘痛經歷。在他讀高中時父母離婚，在16歲那年，他某一天帶著幾位男同學回家玩，沒想到他成為自己成為了愛情丘比特，為一名男同學與媽媽製造驚人邂逅。

山本龍馬在一個節目《ザ！世界仰天ニュース》（世界驚奇新聞）中分享，他在2007年16歲就讀高中一年級時，父母當時已離婚，而某一天他帶著幾位同學回家玩，豈料其中一位男同學竟對當時36歲的媽媽一見鐘情，更大讚她「可愛」，隨後對著她展開猛烈追求，二人漸漸墮入愛河。

同學發現二人拍拖

及後，有其他同學向山本龍馬表示，他們看到男同學與媽媽在當時人氣的「拍拖聖地」JUSCO拍拖，令他心生懷疑。除此，該名男同學更多次不請自來，將他的家變成自己的家，每次回家都看見該名男同學在家中出現。

戀情被揭發的時候，就在山本與朋友看完戲後，他當場在電車站看見男同學與媽媽表現親密地當眾談情。隔天，男同學向山本說清一切，他表明自己愛上山本的媽媽，希望他支持二人發展戀情。

男同學與媽媽奉女成婚 結婚5年後離婚

後來，在高中畢業後的某天，山本接到媽媽的來電，她表示自己已經懷孕並打算與男同學結婚。頓時，同齡的男同學就變成了繼父，家中更多了一名年齡與她相差近20年的妹妹。

不過，媽媽與男同學奉女成婚的第5年時，因二人的分歧越來越大，最後決定離婚，由媽媽獨自照顧妹妹。媽媽坦言對於山本心有愧疚，「我確實對龍馬做了一件壞事。」

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責任編輯︰王明芳