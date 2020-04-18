【捐款抗疫】教育大學校長張仁良及三位副校長　捐出未來12個月薪酬一成作助學金

▲ 香港教育大學校長張仁良校長聯同三位副校長，捐出未來一年薪酬的百分之十，予教大作助學金之用。（資料圖片）

香港教育大學今日（18日）表示新冠病毒疫情在全球爆發，在香港亦為經濟帶來前所未有的衝擊。為與各界同心抗疫，共渡難關，宣布校長張仁良教授將聯同三位副校長，捐出未來十二個月，即4月至2021年3月薪酬的百分之十，予教大作助學金之用，以支援有經濟需要的學生。

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張仁良表示疫情持續，百業蕭條，教大學生及其家人難免受到影響。為紓緩同學可能面對的經濟壓力，是次捐款將投放在大學的助學金上，讓更多學生可得到支援。另外教大人力資源處早前亦發起募捐活動，捐贈口罩予大學前線員工的家庭，包括清潔工、保安員、搬運工人、校巴司機、飯堂員工及園藝工人。

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責任編輯：伍瑋瑋