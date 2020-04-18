【捐款抗疫】公開大學校長及副校長捐出每月一成薪酬支援學生需要　為期一年

▲ 公開大學校長黃玉山稱大學一直關注疫情對學生的影響。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，多間大學校長及副校長捐款抗疫，其中公開大學今日（18日）公布，校長及副校長捐出部分薪酬支援學生生活及學習所需。

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香港公開大學校長黃玉山教授，聯同學術副校長關清平教授、副校長（資源及發展）呂汝漢教授和副校長（學生及支援）唐創時教授，將捐出他們每月一成薪酬，為期一年，支援學生在生活及學習上所需。

公大表示，由於疫情已持續數月，香港經濟受到嚴重的打擊，失業率不斷攀升，導致很多學生的家庭經濟陷入困境。有見及此，公大校長及副校長希望能在這艱難的時刻盡一點棉力，以舒緩學生的經濟壓力。校長黃玉山教授稱大學一直關注疫情對學生的影響，深明學生在疫情期間持續學習或會遇到各種困難。為了與學生共渡時艱，決定捐出部分薪酬，支援他們在生活及學習上所需。

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責任編輯：伍瑋瑋