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【捐款抗疫】嶺大校長及副校長捐1年薪金1成　助應屆畢業生渡過困境

社會 14:46 2020/04/18

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

嶺南大學宣布，校長鄭國漢和副校長莫家豪決定捐出1年薪金1成，幫助應屆畢業生。

嶺南大學今日（18日）宣布，校長鄭國漢和副校長莫家豪決定捐出一年薪金的十份之一，幫助應屆嶺大畢業生渡過困境。

【捐款抗疫】公開大學校長及副校長捐出每月一成薪酬支援學生需要　為期一年

嶺大今日向教職員及學生發出的內部電郵指，有見於由上年年中開始的社會動盪和新型肺炎疫情令各行各業步入寒冬，嚴重影響應屆畢業生就業前景，校長鄭國漢和副校長莫家豪決定捐出一年薪金的十份之一，幫助2020年的嶺大畢業生渡過困境。

【捐款抗疫】教育大學校長張仁良及三位副校長　捐出未來12個月薪酬一成作助學金
 
鄭國漢表示，十分關注應屆畢業生的就業前景，希望捐款協助他們，包括支持創業計劃和其他有意義的社會服務計劃，讓他們發揮創意，在困難之中創出事業。他又歡迎大學社群和社會人士加入捐獻，並稱會考慮動用其他資源協助有迫切需要的畢業生和學生。

【捐款抗疫】理大管理層今月起每月捐薪1成支援有需要學生　為期12個月

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責任編輯：郭詩詩

 

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