【捐款抗疫】多間大學校長及副校長捐薪金助學生　港大成立一千萬抗疫援助基金　

▲ 港大將籌集一千萬元成立抗疫援助基金。（資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，多間大學校長及副校長捐款抗疫，包括城大、理大、教大、公大及嶺大等，香港大學今日（18日）宣布，將成立｢抗疫援助基金｣，協助有需要的學生及社會人士。

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香港大學指出因應疫情對社會及經濟的影響，宣布將成立｢抗疫援助基金｣，協助有需要的學生及社會人士，初步目標籌集1,000萬港元。港大校長張翔教授與全部五位副校長將捐助百分之十的薪金，為期12個月，並鼓勵港大教職員和其他成員也參與支持。基金詳情將於稍後公布。

▲ 港大校長張翔與五位副校長將捐助百分之十的薪金，為期12個月。（資料圖片）

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責任編輯：伍瑋瑋