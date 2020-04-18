民陣岑子杰：已入紙警方　7月1日舉辦遊行

▲ 民陣召集人岑子杰透露，民陣已經通知警方，7月1日舉辦遊行，暫未收到警方的回覆。（資料圖片）

14名民主派人士今早（18日）先後被捕，分別被帶往多間警署扣查，社民連、職工盟及工黨等下午到長沙灣警署，聲援各被捕人士。有份到場聲援的民陣召集人岑子杰透露，民陣已經通知警方，7月1日舉辦遊行，暫未收到警方的回覆。

岑子杰批評，特區政府「和勇不分」地打壓，因為警方拒絕和平遊行，市民才自發遊行。他又說，雖然現時因為疫情減少集會，但不代表已忘記反修例事件。

岑子杰與工黨主席郭永健、職工盟主席吳敏兒、社民連曾健成等人，下午在長沙灣警署外拉起橫額和標語抗議。警員在警署内以揚聲器警告，集會人士違反《預防及控制疾病條例》，不要再聚集人士離開。

警方今早拘捕多人，包括李柱銘、梁國雄、楊森﹑黎智英、何俊仁、吳靄儀、區諾軒、黃浩銘、吳文遠、陳浩桓、何秀蘭、蔡耀昌、李卓人、單仲偕。警方指，相關人士被捕是涉及去年8月18日、10月1日及10月20日的遊行。

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責任編輯：莫稼浩