民主派多人被捕 警方：拘捕15人涉嫌去年組織或參與未經批准的集結
政治 18:38 2020/04/18
15名民主派人士今日（18日）先後被捕，分別被帶往多間警署扣查，警方下午回應事件表示，今早展開拘捕行動，拘捕12男2女，年齡介乎24歲至81歲，被捕人士已經或將被落案起訴，將於5月18日於東區法院進行聆訊。
警方傍晚發稿更新資料，港島總區刑事部人員今日就去年多宗非法集結拘捕13男2女，消息指，最新第15名被捕人士為街工立法會議員梁耀忠。
警方指，相關人士被捕是涉及去年8月18日、10月1日及10月20日的遊行。各人涉嫌組織或參與未經批准的集結，以及公告未經批准的遊行。警方又稱，不排除有更多人涉案被捕，案件仍在調查中。
警方今早拘捕多人，包括李柱銘、梁國雄、楊森﹑黎智英、何俊仁、吳靄儀、區諾軒、黃浩銘、吳文遠、陳浩桓、何秀蘭、蔡耀昌、李卓人、單仲偕。
另外今日傍晚時分，立法會議員梁耀忠在參與財務委員會的會議後離開立法會，偕同律師乘坐的士到佐敦警署。據了解，他同樣涉嫌非法集結。
15名被捕民主派人士：
|1 黎智英
|2 李柱銘
|3 吳靄儀
|4 單仲偕
|5 李卓人
|6 何俊仁
|7 楊森
|8 吳文遠
|9 梁國雄
|10 蔡耀昌
|11 區諾軒
|12 黃浩銘
|13 陳皓桓
|14 何秀蘭
|15 梁耀忠
資料來源：綜合民主派人士消息
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責任編輯：莫稼浩