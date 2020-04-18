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【全球抗疫】中日韓5.15慈善音樂會　傳張學友周杰倫G-Dragon獲邀演出

娛樂 16:28 2020/04/18

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

中華慈善總會發起中日韓公益演唱會。

繼國際巨星Lady Gaga發起全球慈善音樂會，為前線抗疫人員打氣後，中華慈善總會將於5月15日在深圳、香港、台北、首爾、東京同步舉辦《全球抗『疫』，大道同行，共築健康絲路——天使2020公益演唱會》活動。

據內地媒體消息指，經國家民政部批准後，中華慈善總會將聯合各媒體平台，及國際機構，於5月15日下午6時至凌晨零時，在深圳、香港、台北、首爾，及東京同步舉行6小時慈善音樂會。

天王張學友也是受邀名單之一。（經濟日報圖片）

【許冠傑演唱會】歌神許冠傑演唱會直播逾255萬人次收看　Sam勉勵港人：世事始終會雨過天晴

早前，有傳韓國歌手G-Dragon（權志龍）、台灣歌手周杰倫及香港歌手張學友已獲邀參與是次演出。

而中華慈善總會現已向亞洲區內具影響力的藝人發出邀請，並於下周新聞發佈會中公開首批出席的藝人及藝術家名單。

是次演唱會所籌得的善款將捐予世界衛生組織（WHO）、全球醫護人員、受疫情影響的困難家庭，尤其是在疫情中犧牲的醫護人員家庭等，以送上物資及精神上的援助。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

撰文 : TOPick 柴犬出動

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