【全球抗疫】中日韓5.15慈善音樂會　傳張學友周杰倫G-Dragon獲邀演出

▲ 中華慈善總會發起中日韓公益演唱會。

繼國際巨星Lady Gaga發起全球慈善音樂會，為前線抗疫人員打氣後，中華慈善總會將於5月15日在深圳、香港、台北、首爾、東京同步舉辦《全球抗『疫』，大道同行，共築健康絲路——天使2020公益演唱會》活動。

據內地媒體消息指，經國家民政部批准後，中華慈善總會將聯合各媒體平台，及國際機構，於5月15日下午6時至凌晨零時，在深圳、香港、台北、首爾，及東京同步舉行6小時慈善音樂會。

▲ 天王張學友也是受邀名單之一。（經濟日報圖片）

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早前，有傳韓國歌手G-Dragon（權志龍）、台灣歌手周杰倫及香港歌手張學友已獲邀參與是次演出。

而中華慈善總會現已向亞洲區內具影響力的藝人發出邀請，並於下周新聞發佈會中公開首批出席的藝人及藝術家名單。

是次演唱會所籌得的善款將捐予世界衛生組織（WHO）、全球醫護人員、受疫情影響的困難家庭，尤其是在疫情中犧牲的醫護人員家庭等，以送上物資及精神上的援助。

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