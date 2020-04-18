【新冠肺炎】本港新增2宗確診個案　4歲女孩英國返港確診

▲ 兩名患者分別在英國及菲律賓返港。

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，衞生防護中心下午公布最新疫情，新增2宗確診個案，累計個案增加至1024宗，包括一宗是疑似個案。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君指下午公布的新增個案，一名曾到英國的4歲女孩染病，之前與媽媽返港，媽媽是確診個案，而女孩的測試是陰性，之後與沒有外遊的父親一同入住檢疫中心，之後測試呈陽性，入住瑪麗醫院接受治療。

另一名29歲男人，在菲律賓留學，4月17日返港後確診，他沒有出現病徵。

衞生防護中心表示，正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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記者：伍瑋瑋、郭詩詩