【One World: Together at Home】Lady Gaga群星騷凌晨2點開播　學友Eason演出時間歌單大公開

▲ Lady Gaga率演藝界《One World: Together At Home》演唱會凌晨2點開始,兩大歌神學友Eason歌單流出。

由Global Citizen跟世界衛生組織主辦、Lady Gaga策劃的《One World: Together At Home》網上演唱會,將會在香港時間19日凌晨2點開始,香港代表有歌神張學友跟陳奕迅。網上流傳二人將會唱出《你的名字我的姓氏》及《我們萬歲》等廣東歌,令粉絲非常期待!

【全球抗疫】中日韓5.15慈善音樂會 傳張學友周杰倫G-Dragon獲邀演出

傳歌單裡有4首廣東歌

《One World: Together At Home》邀請到多組國際巨星參與,香港代表有歌神級張學友和陳奕迅。

網上流傳官方發佈的預演歌單中,張學友將會演唱《你的名字我的姓氏》、《每天愛你多一些》及《分手總要在雨天》等經典歌曲,至於陳奕迅會唱《我們萬歲》等。此外,張學友與陳奕迅分別唱過抗疫歌《等風雨經過》、《Fight as One》,相信屆時也會獻唱。

陳奕迅在今日(4月18日)只在Instagram上發佈一張食物的照片,但已引來大量網民留言「今晚見」、「期待你的演出」等等。而歌神張學友對於獲邀參與近期最盛大的慈善演出表示:

只是做自己該做的事,希望可以幫上一點忙,疫情盡快過去。

【One World: Together at Home】張學友難忘童年捱窮歲月 歌神:搵到食才講理想

凌晨2點網上免費直播

除張學友及陳奕迅,這次網上演唱會還有多位國際巨星,為人熟悉的有Alicia Keys、Celine Dion、Elton John、John Legend、Lady Gaga、Stevie Wonder,亦有受年輕一代歡迎的Billie Eilish、Charlie Puth、Taylor Swift及韓團Super M等。屆時演出內容除了歌手為全球加油打氣之外,也穿插與世界各國的醫生、護理師和家庭的真實故事訪問。

《One World: Together At Home》首部份將會在香港時間19日凌晨2點(美國東部時間18日下午2時)開始,進行6小時網上直播之後,就會在香港時間早上 8 時(美國時間下午 8 時)再進行2小時電視直播,大家可以在網上免費觀看。

演唱會將會透過Facebook、YouTube、Twitter、Instagram、JOOX及騰訊音樂等網上平台直播,電視直播則有CBS、NBC、ABC三個頻道。

【齊心抗疫】張學友周杰倫聯手向醫護致敬 歌神:承諾做好個人衞生防疫情擴散

有傳歌手出場時間如下:

Hours 1 & 2

Adam Lambert

Andra Day

Black Coffee

Charlie Puth

Eason Chan 陳奕迅

Hozier & Maren Morris

Hussain Al Jassmi

Jennifer Hudson

Jessie Reyez

Kesha

Lang Lang

Liam Payne

Lisa Mishra

Luis Fonsi

Milky Chance

Niall Horan

Picture This

Rita Ora

Sofi Tukker

The Killers

Vishal Mishra

Hours 3 & 4

Adam Lambert

Annie Lennox

Ben Platt

Cassper Nyovest

Christine And The Queens

Common

Delta Goodrem

Ellie Goulding

Finneas

Jack Johnson

Jacky Cheung張學友

Jess Glynne

Jessie J

Juanes

Kesha

Michael Bublé

Rita Ora

Sebastián Yatra

Sheryl Crow

Sho Madjozi

Sofi Tukker

The Killers

Zucchero

Hours 5 & 6

Angèle

Annie Lennox

Ben Platt

Billy Ray Cyrus

Charlie Puth

Christine And The Queens

Common

Eason Chan 陳奕迅

Ellie Goulding

Hozier

Jennifer Hudson

Jessie J

John Legend

Juanes

Lady Antebellum

Leslie Odom Jr.

Luis Fonsi

Niall Horan

Picture This

Sebastián Yatra

Sheryl Crow

SuperM

觀看連結::https://www.youtube.com/user/GlobalPovertyProject

