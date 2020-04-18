【新冠肺炎】醫管局亞洲博覽館的檢疫中心　明天中午12時會停止運作

▲ 位於亞博的檢疫中心，明天12時起停止運作。（資料圖片）

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，衞生防護中心下午公布最新疫情，新增2宗確診個案，累計個案增加至1024宗，包括一宗是疑似個案。

醫管局指出仍然有481人留醫，35人康復出院，由於外遊返港人士減少，有關在亞洲博覽館的檢疫中心，明天中午12時會停止運作，當局會集中資源在醫院，最近使用量只有10至20宗，不同公立醫院的急症室都有分流，有徵狀的人士都可以送至急症室進行檢測，如果在機場抵港人士，一旦出現徵狀，會由救護車送到公立醫院接受檢測。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲指出，由於本港入境人數持續減少，加上各公立醫院急症室的分流檢測中心已經比較成熟，局方會由明日中午起，暫停亞洲國際博覽館檢測中心的運作，以重新集中人手在醫院工作。她表示，亞博檢測中心主要是為有病徵的抵港人士進行病毒檢測，中心停止運作後，醫管局會與衛生署及消防署協調，由醫管局重大事故協調中心安排，將有病徵的人士送去急症室檢測，如果疫情出現變化，會重新啟用亞博檢測中心

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記者：伍瑋瑋、郭詩詩