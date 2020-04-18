【法國研究】新冠病毒能長期在高溫下存活　加熱至92℃15分鐘才可殲滅病毒

▲ 法國有最新研究指出，新冠病毒能長期在高溫下存活，甚至加熱至沸點才可完全殲滅。

新冠肺炎疫情蔓延至全球，有謠傳因新冠病毒怕熱，到夏天天氣炎熱能有助疫情趨緩，不過法國一份研究指出，新冠病毒可長期存活在高溫環境，溫度甚至高達92℃，持續加熱15分鐘後才能將病毒完全殺死。

法國艾克斯馬賽大學（Aix-Marseille University）教授查雷爾（Remi Charrel）率領研究團隊，從一名德國柏林的肺炎確診者身上取得病毒樣本，感染非洲綠猴（African green monkey）腎臟細胞，再把細胞裝入2支不同環境的試管，其中一個是模擬生物活動的環境（污染環境），另外一根則僅放置腎臟細胞（乾淨環境）。

新冠病毒加熱至60℃仍能存活

研究團隊發表的研究指，研究人員接著將2支試管加熱至60℃並持續1小時，發現試管內仍有部分病毒能繼續複製。研究指出，將病毒加熱至60℃一個小時可以讓病毒活性降低、傳染力下降，不過存活下來的病毒，有可能造成感染。

在許多實驗中，病毒在溫度60℃下並持續加熱1個小時都會被消滅，當中包含伊波拉病毒，但研究團隊將新冠肺炎病毒加熱至92℃，並持續加熱15分鐘才能令兩支試管內的病毒失去感染力。換言之，新冠病毒能在高溫下生存。

病毒能在高溫下生存

另外，本月初國際權威醫學期刊《美國醫學會雜誌》（JAMA）期刊《Network Open》刊登一篇研究指，以中國江蘇一名確診新冠肺炎患者在桑拿群聚感染為例，研究指出，新冠病毒在攝氏40℃，平均濕度為60%的環境下仍可存活，說法與法國的研究相互呼應。

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責任編輯:羅嘉欣