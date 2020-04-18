被捕民主派人士陸續獲保釋　李柱銘：為自己所作所為沒感後悔

▲ 李柱銘至下午4時許獲保釋，離開警署。（資料圖片）

14名民主派人士今早（18日）先後被警方拘捕，下午時份，多人獲准保釋，其中包括民主黨創黨主席﹑資深大律師李柱銘。李柱銘至下午4時許獲准以1000元保釋，離開警署。

李柱銘在警署外表示，自己終需做被告人，心情終於「舒服晒」。自反修例風波以來，多個大好青年被捕被告，而自己未被告，「其實我的心過意唔去」，強調為自己所作所為，一丁點也沒有後悔，終於有機會被捕感驕傲，可與優秀年輕人共同走民主道路。

李柱銘透露，被控在去年8月18日於維園組織及參與未經批准遊行，又指警方今早到他家中拘捕，態度良好。

警方今早拘捕多人，包括李柱銘、梁國雄、楊森﹑黎智英、何俊仁、吳靄儀、區諾軒、黃浩銘、吳文遠、陳浩桓、何秀蘭、蔡耀昌、李卓人、單仲偕。警方指，相關人士被捕是涉及去年8月18日、10月1日及10月20日的未經批准的反修例遊行。

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責任編輯：莫稼浩