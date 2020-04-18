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【新冠肺炎】4月20日起返港人士家居隔離完成前須接受多一次測試　衞生署：抽出高風險患者

社會 17:12 2020/04/18

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

張竹君醫生指出，希望額外的測試有助找出高風險人士。（湯炳強攝）

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，衞生防護中心下午公布最新疫情，新增2宗確診個案，累計個案增加至1024宗，包括一宗是疑似個案。醫管局指出仍然有481人留醫，35人康復出院，由於外遊返港人士減少，有關在亞洲博覽館的檢疫中心，明天中午12時會停止運作，至於亞博檢疫中心的衞生署檢測服務，則會繼續。

【新冠肺炎】本港新增2宗確診個案　4歲女孩英國返港確診

【新冠肺炎】醫管局亞洲博覽館的檢疫中心　明天中午12時會停止運作

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指下星期一起會試行，機場入境的人士即時留下檢測樣本後，會提供多一個樣本收集瓶給他們，要求他們之後再留下樣本檢測，在家居隔離完成之前，再接受多一次深喉唾液樣本。

張竹君指，期望做法可搜集更多資料，分析無病徵人士的陽性比率，及哪些人屬較高風險，但希望不只是依賴測試，提醒家居檢疫人士一旦有任何不適，應該立即通知衞生署求醫。

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記者：伍瑋瑋、郭詩詩

衞生防護中心 英國 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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