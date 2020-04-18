【隔離令】女子疑戴防疫手環於黃埔超市買糧食　目擊者：發現需居家檢疫隔離人士

▲ 女子疑戴防疫手環，於黃埔超市出沒買糧食。

本港新冠肺炎疫情緩和，確診個案已經連續第7日單位數增幅，但大眾仍然不能掉以輕心！今日再有網民拍到佩戴電子監察手帶外出，於黃埔的超級市場購物，令一眾網民紛紛留言支持樓主舉報！

佩戴監察手帶去超市掃糧食

有網民在Facebook專頁「香港突發事故報料區」發文，表示今日（18日）下午4點40分，於黃埔天地百佳發現疑似需要居家檢疫隔離人士出現。由照片可見，該名女子戴上鴨咀帽、眼鏡、口罩，雙手亦有戴上手套，左手手碗佩戴著疑似電子監察手帶。她購買大量糧食，如雞蛋、玉米及豆腐等等，未知是否購入糧食準備居家檢疫。目擊者於帖文表示：

於黃埔天地百佳發現需居家檢疫隔離、操熟普通話人士。補充：百佳職員已察覺，但據小弟觀察，職員並無報警。

帖文上載僅10分鐘，已引來逾500網民「派嬲」。不少網民建議樓主向超級市場經理舉報，或是直接報警，認為不能讓她離開。亦有不少人留言炮轟該女子「散播病毒」、「毫無責任感」等等。

特首：違反隔離令最多可監禁半年

政府早前已呼籲市民可透過政府提供的不同平台，舉報違反強制檢疫令人士，包括各區的警署報案室電話、1823熱線以及網上電子報案中心，對於網上流傳向衞生署熱線2125 1122提供違反檢疫令的資料，強調熱線其實是供受檢疫人士求助之用，不應用作舉報違反檢疫令。特首林鄭月娥亦多次提醒，若任何人違反隔離令剪斷手帶、外出用餐等，必須送入隔離營接受隔離，而違例者亦可能負上刑事責任，最多可監禁半年。

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責任編輯：王俊賢