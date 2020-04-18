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訛稱劉德華開拍《鐵探》電影版借場地　華仔旗下夢造者發聲明︰全為欺詐慎防受騙

娛樂 17:22 2020/04/18

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

騙徒假稱劉德華的公司拍《鐵探》電影版而四出借拍攝場地。

最近有人假冒是劉德華公司夢造者的職員，訛稱《鐵探》電影版開拍而名四出洽談租借場地，就事件夢造者於今日發表嚴厲聲明澄清。

事件在昨日（4月17日）由新城電台DJ林柏希揭穿，他指有名自稱姓靳的男子，聲稱是劉德華旗下夢造者娛樂有限公司的伕員，向餐廳借場拍《鐵探》電影版。

在今天（4月18日），劉德華旗下的夢造者娛樂有限公司發聲明，澄清未有參與《鐵探》電影版拍攝，亦沒有委派職員向外借場地，對於有人以虛假陳述或詐騙行為，將向執法機關投訴並追究法律責任。

聲明如下︰

有關假冒夢造者娛樂有限公司職員
2020 年 4 月 18 日
本集團關連公司夢造者娛樂有限公司（“夢造者”）聲明如下：
近日有一自稱靳姓男子，對外訛稱為夢造者公司職員，並為開拍中的“鐵探”電影負責拍攝及場地租用事宜。夢造者從未有參與“鐵探”電影版的拍攝，亦未有委派任何職員向外租借場地，以上人士的行為全為欺詐及別有用心。敬希各界人士注意，慎防受騙。若有人繼續此虛假陳述或詐騙行爲，夢造者將向執法機關投訴並追究其法律責任。

夢造者娛樂有限公司

撰文 : TOPick柴犬出動

劉德華 鐵探 新城電台 電視劇 電影

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