【新冠肺炎】機場入境有徵狀者將分流到不同公立醫院檢測 醫管局：等候測試結果需數小時
醫管局今日（18日）表示早前為應對大量從歐美入境人士，3月20日開始在亞洲國際博覽館和北大嶼山醫院設立臨時檢測中心，為有上呼吸道感染徵狀的入境人士安排檢測，以盡快別新冠肺炎確診人士。
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由4月5日開始，有關檢測服務由亞洲國際博覽館內的檢測中心統一處理，隨着入境人數持續減少，為重新集中人手於醫院提供服務，亞洲國際博覽館內的檢測中心明日（19日）中午十二時起停止運作。
醫管局發言人指醫管局重大事故控制中心會與衞生署緊密聯繫，將有上呼吸道感染徵狀的入境人士、進行家居檢疫的人士或確診個案的密切接觸者等，分流到不同公立醫院急症室接受檢測，而有關人士可能需要在急症室的分流檢測站等候測試結果，一般需時數小時。
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醫管局又感謝有關醫護及後勤支援團隊，協助執行政府抗疫督導委員會的指示，促成檢測中心在短時間內投入服務，並得到不同醫院聯網的同事積極參與，提供24小時的服務。
院前檢測服務發揮重要的分流作用，大量減少入院進行檢測的懷疑個案數目，紓緩第一線隔離病床的需求壓力。截至昨日（17日），在兩個檢測中心收集的超過1 400個檢測樣本中，有大約100宗確診個案。透過即時進行檢測及提供化驗結果的流程，合共減少了1 300人入院的需要，公立醫院可以更集中運用隔離設施接收確診個案。
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責任編輯：伍瑋瑋