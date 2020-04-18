【防疫抗疫基金】 旅行代理商及從業員和酒店業支援計劃開始接受申請【內附申請詳情】

▲ 旅行代理商及從業員支援計劃和酒店業支援計劃，開始接受業界申請。（程志遠攝）

立法會財務委員會今日（18日）批出第二輪「防疫抗疫基金」的撥款，其中旅行代理商及從業員支援計劃和酒店業支援計劃即時開始接受業界申請，截止日期分別是2020年6月15日及5月18日。

【防疫抗疫基金】財委會通過撥款 林鄭月娥：紓困措施對企業及市民是「及時雨」

【防疫抗疫基金】財委會通過1375億元第二輪防疫抗疫基金 41票支持﹑22票反對﹑2票棄權

政府指出就上述支援計劃向業界提供的資助詳情如下：

(1) 向每間持牌旅行代理商發放津貼，20,000元至20萬不等，視乎職員數目而定。預計約1,730間旅行代理商受惠

(2) 向每名旅行代理商的職員及主業為持證導遊及領隊的自由作業者每月發放5000元津貼，為期6個月。預計約26,000從業員受惠；及

(3) 向每間持牌酒店發放最高四十萬元的津貼。預計約300間酒店受惠。

計劃的申請資料已上載至旅遊事務署網頁

【新冠肺炎】本港新增2宗確診個案 4歲女孩英國返港確診

另外，政府亦透過「防疫抗疫基金」為郵輪業提供財政支援，包括為啟德郵輪碼頭營運商提供每月固定租金和管理費寬免，為期6個月，並向受郵輪碼頭入境服務暫停影響而取消航次的郵輪公司在重新預訂航次時提供泊位訂金退款，政府會直接通知郵輪碼頭營運商和相關郵輪公司有關安排。

責任編輯：伍瑋瑋