友好協進會：譴責反對派惡意拉布擾亂立法會　支持港澳辦中聯辦履行職責

▲ 香港友好協進會發聲明指，譴責反對派惡意拉布擾亂立法會，並支持港澳辦中聯辦履行職責。

中聯辦、港澳辦發稿譴責公民黨郭榮鏗拖延立法會內會主席選舉，可涉公職人員行為失當。由前政務司司長唐英年任會長﹑雲集港區全國人大及全國政協的香港友好協進會發聲明指，譴責反對派惡意拉布擾亂立法會，並支持港澳辦中聯辦履行職責。

聲明表示，近日國務院港澳辦和香港中聯辦發表聲明，強烈譴責郭榮鏗等反對派議員在立法會內務委員會上濫用權力，拖延程序，造成內務委員會停擺，使大量民生法案無法及時審議，甚至多項防疫抗疫附屬法例也未能及時跟進處理。對此，香港友好協進會深表認同，並強烈譴責反對派惡意拉布，擾亂立法會秩序。

聲明認為，國務院港澳辦和香港中聯辦是中央授權專責處理香港事務的機構，有權有責代表中央政府，就關乎香港穩定繁榮的大是大非問題表明嚴正態度，是理所當然，應有之義，更是體現了中央對香港的關心與關愛。

聲明又指，堅定支持國務院港澳辦、香港中聯辦正常履行職責，就香港問題發表意見，撥亂反正，推動香港「一國兩制」行穩致遠。香港歷經數月「黑暴」影響，加之新冠疫情衝擊，經濟民生困難重重。香港需要的是建設力量，而不是破壞勢力。本會強烈呼籲社會各界齊心協力，共克時艱，拒絕「攬炒」。

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責任編輯：莫稼浩