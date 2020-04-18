【防疫抗疫基金】中小企百分百擔保特惠貸款4月20日起接受申請　申請期延長至一年

▲ 每間企業的最高貸款額增至400萬港元，而還息不還本的安排則延至首12個月。（資料圖片）

立法會財務委員會今日（18日）已通過增撥承擔額，香港按揭證券有限公司全資擁有的香港按證保險有限公司（按證保險公司）宣布，中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」的總信貸保證承擔額會增至500億港元，每間企業的最高貸款額增至400萬港元，而還息不還本的安排則延至首12個月。「百分百擔保特惠貸款」下周一（20日）起接受申請，申請期延長至一年。

【防疫抗疫基金】 旅行代理商及從業員和酒店業支援計劃開始接受申請【內附申請詳情】

【防疫抗疫基金】財委會通過撥款 林鄭月娥：紓困措施對企業及市民是「及時雨」

【防疫抗疫基金】財委會通過1375億元第二輪防疫抗疫基金 41票支持﹑22票反對﹑2票棄權

公眾如有查詢，可致電中小企融資擔保計劃熱線（電話：2536 0392）

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：伍瑋瑋