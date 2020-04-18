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【防疫抗疫基金】中小企百分百擔保特惠貸款4月20日起接受申請　申請期延長至一年

社會 17:43 2020/04/18

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

每間企業的最高貸款額增至400萬港元，而還息不還本的安排則延至首12個月。（資料圖片）

立法會財務委員會今日（18日）已通過增撥承擔額，香港按揭證券有限公司全資擁有的香港按證保險有限公司（按證保險公司）宣布，中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」的總信貸保證承擔額會增至500億港元，每間企業的最高貸款額增至400萬港元，而還息不還本的安排則延至首12個月。「百分百擔保特惠貸款」下周一（20日）起接受申請，申請期延長至一年。

【防疫抗疫基金】 旅行代理商及從業員和酒店業支援計劃開始接受申請【內附申請詳情】

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【防疫抗疫基金】財委會通過1375億元第二輪防疫抗疫基金　41票支持﹑22票反對﹑2票棄權

公眾如有查詢，可致電中小企融資擔保計劃熱線（電話：2536 0392）

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責任編輯：伍瑋瑋

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