回應多名民主派被捕　保安局：拘捕行動根據警方調查進行　警方必依法處理

▲ 警方今日（18日）拘捕14名涉嫌組織及參與未經批准集結的民主派人士，保安局發言人回應傳媒查詢。（資料圖片）

警方今日（18日）拘捕14名涉嫌組織及參與未經批准集結的民主派人士，保安局發言人回應傳媒查詢指，根據《警隊條例》（第232章）第10條，警隊有責任採取合法措施，以拘捕一切可合法拘捕，而又有足夠理由予以拘捕的人。有關的拘捕行動是根據警方調查所得的證據而進行，嚴格按照相關法例行事。

發言人又表示，在香港，法律面前人人平等，無人可以凌駕法律或犯了法而不需面對後果。如果有證據顯示任何人犯法，無論他／她是甚麼身分或背景，都要面對法律制裁，無人可享有特權。警方必定會公平公正、不偏不倚地依法處理。

警方今早拘捕多人，包括李柱銘、梁國雄、楊森﹑黎智英、何俊仁、吳靄儀、區諾軒、黃浩銘、吳文遠、陳浩桓、何秀蘭、蔡耀昌、李卓人、單仲偕。警方指，相關人士被捕是涉及去年8月18日、10月1日及10月20日的未經批准的反修例遊行。

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責任編輯：莫稼浩