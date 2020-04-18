【明星穿搭】袁詠儀隔離出關即掃6個名牌手袋　袁靚靚家中變Hermès手袋寶庫

▲ 袁詠儀向來鍾情Hermès，家中珍藏非常多。

袁詠儀（袁靚靚）近日趁新冠肺炎疫情緩和便到內地開工，並於本月16日完成酒店隔離。出關後，有網民見到袁詠儀即到名店Hermès購物，更指她一口氣買下6個手袋及16件衣服，非常誇張！

不過，袁詠儀隨即便在微博回覆解畫指：「沒有，沒有，澄清沒有，不可能有6個包，都是小錢包，那有16件衣服，6件衣服都沒有，是帽子。不要誇張，不然不能入家門，謝謝！」似乎是一場誤會。

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▲ 張智霖共送超過2000萬的手袋予老婆。（微博圖片）

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雖然未知靚靚是否在疫情下大掃貨，不過她向來鍾情於Hermès品牌，幾乎任何場合下身邊都總有一個Hermès手袋，就連去年慶祝生日時都收到一個以Hermès手袋為藍圖設計的生日蛋糕，可見她對於品牌的熱愛程度有多高！

袁詠儀日常分享的照片中，不時都揹有不同款的Hermès手袋，可見家中的珍藏更是難以統計！

眾所周知，Hermès手袋價值不菲，動輒花上數萬元與數十萬不等。不過，靚靚就有非常愛錫她的老公張智霖，知道老婆愛買手袋的他都不時送禮，更曾有人估計張智霖為靚靚買的包包總值已超過2000萬元不等。

▲ Mini Bolide Bag。（微博圖片）

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袁詠儀Hermès手袋多不勝數

在靚靚喜愛的款式亦非常多樣化，有Mini Bolide Bag，價值港幣約39,000元，白色的手袋設計簡約，可用作日常配搭之用。

此外，袁詠儀亦有Kelly Mini Leather Handbag，價值港幣約115,000元。

這款手袋可謂是經典款之一，設計簡單但有金扣點綴，華而不俗。

而另一經典款手袋Hermes Constance，靚靚就收有黑色及紅棕色鱷魚皮款色。

▲ Kelly Mini Leather Handbag。（微博圖片）

▲ Hermes Constance。（微博圖片）

▲ Hermes Constance。（微博圖片）

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至於Kelly Picnic Bag就是張智霖於2016年送給靚靚的生日禮物，價值港幣約540,000元，曾有傳該款手袋被炒至63萬元，非常誇張！

但以上手袋價錢只供參考，真實定價需視乎市場情況而定。

其實，靚靚家中亦有不少Hermès的限量款手袋，如水筒袋，及與Hermes Petit H家品活動時所推出的限量設計。

所以，袁詠儀的家可說是個小型Hermès寶庫。

▲ Kelly Picnic Bag。（微博圖片）

▲ 限量水筒袋。（微博圖片）

▲ Hermes Petit H 家品活動時所推出的限量設計袋。（微博圖片）

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