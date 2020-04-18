【防疫抗疫基金】一文看清環境局紓困措施　為固體廢物環保業界提供支援

▲ 環境局指加強從業員的個人衞生防禦裝備及消毒其廢物運輸車輛，以遏止病毒傳播的風險及保持環境衞生。（資料圖片）

政府新公布的防疫抗疫紓困措施下推出「都市固體廢物轉運服務帳戶持有人補貼計劃」，撥出約700萬元為業界提供財政支援，計劃已於今日（18日）在立法會財務委員會獲通過撥款。

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環境局發言表示政府其中一項防疫抗疫紓困措施動用210億元提供16個支援項目，為特定行業提供援助，當中包括『都市固體廢物轉運服務帳戶持有人補貼計劃』

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8,000元的特別津貼支持固體廢物行業



發言人指都市固體廢物運輸業界正面對具挑戰的經營環境。為協助業界增加資源，加強從業員的個人衞生防禦裝備及消毒其廢物運輸車輛，以遏止病毒傳播的風險及保持環境衞生，環境局推出是次補貼計劃，為每個在本年首季經營中的合資格私人廢物收集商，即在本年1月1日至3月31日曾經把都市固體廢物運送至廢物轉運站或堆填區的都市固體廢物轉運服務帳戶，提供一筆8,000元的特別津貼，以支持行業應對挑戰。



預計補貼計劃可惠及約800個相關私人廢物收集商，當中約七成為個人帳戶。在通過撥款後約一星期，環境保護署會寄出支票以分發此特別津貼，減省申請程序，期望及早為業界紓困。

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除上述補貼計劃外，環境局會在未來兩年開創與環保範疇有關的有時限就業職位，並加強現有的多項紓困措施。

排污費紓困措施



在排污費紓困措施方面，政府去年12月宣布，用約1.2億元為非住宅用戶提供四個月75%的排污費減免，《財政預算案》進一步增加該項減免約1.2億元，把有效期延長四個月。在是次防疫抗疫紓困措施下，政府再撥備1.2億元，再次延長排污費減免四個月，由本年8月至11月，全期合共12個月。此項紓困措施會有約25萬非住宅用戶受惠，每戶每月減免額上限為12,500元。相關減免措施會在政府修訂有關規例後推行，預計非住宅用戶在本年第二、三季陸續收到已計算減免在內的相關帳單。

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寬減租金措施



在寬減租金方面，環保園、漁農自然護理署轄下郊野公園小食亭以及香港濕地公園的合資格租戶去年十月至本年三月已獲寬減50%租金，減租期其後延長六個月至本年九月。在是次防疫抗疫紓困措施下，本年四月至九月期間的租金寬減幅度將由50%增加至75%，全期12個月的租金寬減共逾1,700萬元。

一次性租金資助計劃



另外回收基金去年推出「一次性租金資助計劃」，受惠對象為500間街角回收店和400個回收場，資助期本為去年十月至本年三月，及後延長六個月至本年九月，前後撥備共約2億元。配合政府的防疫抗疫紓困措施，回收基金向資助計劃增加撥備約0.5億元，將本年四月至九月期間的租金資助幅度由50%提高至75%；每月的最高租金資助由25,000元增加至37,500元。每個回收企業在合共12個月的資助期，全期最高租金資助額為375,000元。

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責任編輯：伍瑋瑋